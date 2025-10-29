Sağlığın çok üzün bir süredir SOS verdiğini belirten CTP Milletvekili Filiz Besim, buna karşın Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Cumhurbaşkanı seçimleri boyunca araziye indiğini, propaganda yaptığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Besim, “Sağlık çok uzun bir süredir SOS veriyor. Hastalar ilaca ulaşamıyor. Hastalar polikliniklere ulaşamıyor. Hangi çağdayız da saat 12.00’ye kadar poliklinik hizmeti verebiliyor? Neden 15.00’e kadar açık değil? Hastalar acilde perişan oluyor. Yoğun bakım tamamen özele devredildi, farkında mısınız sayın bakan?” diye sordu.

Besim, “Bu kadar ulvi bir görevi sürdüren Sayın Sağlık Bakanı, bütün Cumhurbaşkanı seçimleri boyunca arazide propagandadaydı” dedi.

Besim, “Üstelik sağlık çalışanlarını da grup grup toplayıp, onlara ne yapacaklarını söylemek gibi bir görev biçmişti kendisine. Sağlık çalışanları da, bu toplumun her kesimi de ne yapacağını ve neler yaşandığını gayet iyi biliyor” şeklinde konuştu.