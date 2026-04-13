Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, siber saldırılarla ilgili açıklamasında, "Bugün hesap kapattıranlar yarın hesap verecekler.” dedi.

Alas, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Facebook üzerinde çok sayıda hesabın hedef alındığını, canlı yayınların kaldırıldığını, videoların engellendiğini ve haber içeriklerinin silindiğini, bazı sayfa ve profillerin de tamamen kapatıldığını ifade etti.

Bunların “organize bir saldırı” olduğunu söyleyen Alas, saldırıya uğrayanların, yöneticileri eleştiren kişiler olduğunu savunarak, “Bugün hesap kapattıranlar yarın hesap verecekler.” dedi.