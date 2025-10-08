Endonezya Bali adasında düzenlenen 2025 Predator WPA Kadınlar 10 Top Dünya şampiyonasında Alara Ghaffari ülkemizi temsil ediyor. 8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Endonezya Bali adasında düzenlenen “2025 Predator WPA Kadınlar 10 Top Dünya şampiyonasında ülkemizi başarı milli kadın bilardocumuz Alara Ghaffari Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nu adına mücadele ediyor.

EN İYİLER ARASINDA

8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Endonezya Bali adasında düzenlenen “2025 Predator WPA Kadınlar 10 Top Dünya şampiyonasında dünyadaki en iyi 64 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu adına milli kadın bilardocumuz Alara Gaffari de yer alıyor. Turnuvada dünyanın en iyi 64 kadın bilardocuları arasında yer alan ve Estonya’nın başkenti Tallin’de 29 Mart / 8 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası 10 top disiplini kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Alara Ghaffari yeni bir zafere imza atabilmek için mücadele ediyor.