Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Ianis Hagi resmi sözleşmeye imza attı. Ianis Hagi'nin babası Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi de törende hazır bulundu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bugün de önemli bir transferi kulübümüze, Alanyasporumuza dahil ettik. Zaten sizin de bildiğiniz, birkaç gündür de gündeme geldi Hagi. Biliyorsunuz Hagi, her iki kanatta da oynayan bir futbolcu. Değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. Ben inanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak. Ben kendisinden gerçekten kulüp olarak çok ümitliyim. Kendisi aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'mize gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcularımızdan Hagi'nin oğlu. Kendisi de burada zaten. Hoş geldiniz diyoruz. İnşallah iyi olur. Ben hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun diyorum. Ailemize hoş geldin. Kazasız belasız iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

IANIS HAGI: TAKIMA KATILMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Ianis Hagi, "Öncelikle evime, doğduğum yere geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir an benim için. Çok önemli bir adım kariyerimde. Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübü ligde maçlarda temsil etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, beni ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim. Bir an önce sahaya çıkıp bu kulübe katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.