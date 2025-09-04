FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 2. setteki oyun dışında maçın geneline hakim olarak 3-1'lik skorla galip geldi.

Milliler bu turnuvada ilk kez yarı finale yükseldi.

Mücadelede Ebrar Karakurt 23 sayı, Melissa Vargas 21 sayıyla hücumda büyük katkı sağladılar.

YARI FİNALDE TANIDIK RAKİP

Milliler'in yarı finaldeki rakibi Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya oldu. Mücadele 6 Eylül günü oynanacak.

Diğer yarı finalde ise İtalya ile Brezilya kozlarını paylaşacak.

1.set: 25 - 14 (Türkiye lehine)

2. set: 22 - 25

3. set: 25 - 14

4. set: 25 - 23