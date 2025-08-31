Süper Ligin başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın başarılı Teknik Direktörü Nazım Aktunç, yeni sezon öncesinde takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aktunç, antrenmanların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Takım olarak iyi çalışıyoruz, antrenmanlarımız istediğimiz gibi geçiyor. Hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar alıyoruz. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Yabancı futbolcuların ikisinden memnunum, ancak bir oyuncuyla yollarımızı ayırıp yerine yeni bir transfer yapmayı planlıyoruz. Ligin başlamasına az bir süre kaldı ve taraftarlarımızın iyi bir performans izleyeceklerinden emin olsunlar. Kendilerini tribünlere bekliyoruz.”

Küçük Kaymaklı’da teknik heyet ve futbolcular arasındaki uyum dikkat çekerken, camiada da ligin başlamasına yönelik heyecan giderek artıyor.