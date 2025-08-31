Güney Kıbrıs’ta Omonia altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu.

Transferin resmileşmesinin ardından Omonia kulübü, genç oyuncuya teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tartışılmaz futbol yeteneğinin yanı sıra, karakteri ve kişiliğiyle, ayrıca onu farklı kılan çalışma ahlakıyla da gurur duymayı hak ediyor. Tahsin’e bizimle birlikte olduğundan dolayı teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz.”

Hafta içerisinde transfer görüşmeleri yürütülen Tahsin, geçtiğimiz Cuma günü Ankara Keçiörengücü ile resmi sözleşmeyi imzalayarak Türkiye kariyerine adım attı.