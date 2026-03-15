AKSA SÜPER LİG

Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Ertelendi)

Lefke – Mormenekşe (Ertelendi)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Alsancak Yeşilova: 0 – 0

Zirvede zorlu Pazar
K. Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü: 1 – 4

Esentepe – Çetinkaya: 0 – 1

Mesarya – Cihangir: 2 – 5

Yenicami – China Bazaar Gençlik Gücü: 0 – 7

Yeni Boğaziçi – Karşıyaka: 2 – 4

AKSA 1. LİG

Türk Ocağı Limasol – Düzkaya: 1- 1

Hamitköy – Binatlı: 0 – 3

Geçitkale – Göçmenköy: 3 – 1

M.Hacıali Yılmazköy – Aslanköy: 1 – 1

Yalova – Değirmenlik: 0 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Lapta: 4 – 2

Kaplıca Karadeniz 61 – Maraş: 2 – 3

Kozanköy – DND L. Gençler Birliği (Ertelendi)