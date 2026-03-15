AKSA SÜPER LİG
Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Ertelendi)
Lefke – Mormenekşe (Ertelendi)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Alsancak Yeşilova: 0 – 0
K. Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü: 1 – 4
Esentepe – Çetinkaya: 0 – 1
Mesarya – Cihangir: 2 – 5
Yenicami – China Bazaar Gençlik Gücü: 0 – 7
Yeni Boğaziçi – Karşıyaka: 2 – 4
AKSA 1. LİG
Türk Ocağı Limasol – Düzkaya: 1- 1
Hamitköy – Binatlı: 0 – 3
Geçitkale – Göçmenköy: 3 – 1
M.Hacıali Yılmazköy – Aslanköy: 1 – 1
Yalova – Değirmenlik: 0 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Lapta: 4 – 2
Kaplıca Karadeniz 61 – Maraş: 2 – 3
Kozanköy – DND L. Gençler Birliği (Ertelendi)