Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de Play-Off/Out 1.maçlarının oynanacağı statlar açıklandı. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmaların oynanacağı statlar şöyle;
AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT
Göçmenköy İYSK - Karşıyaka SK: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Gönyeli SK - Yenicami AK: Cihangir Stadı
AKSA 1.LİG PLAY-OFF
Yeniboğaziçi DSK - Türk Ocağı Limasol SK: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Atoll Kozanköy SK - Binatlı YSK: Gönyeli Stadı
AKSA 1.LİG PLAY-OUT
Düzkaya KOSK - Lapta TBSK: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Ünimar Maraş GSK - Northernland Dipkarpaz SK: Mormenekşe Cemal Balses Stadı