Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de Play-Off/Out 1.maçlarının oynanacağı statlar açıklandı. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmaların oynanacağı statlar şöyle;

AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT

Göçmenköy İYSK - Karşıyaka SK: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Gönyeli SK - Yenicami AK: Cihangir Stadı

AKSA 1.LİG PLAY-OFF

Yeniboğaziçi DSK - Türk Ocağı Limasol SK: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Atoll Kozanköy SK - Binatlı YSK: Gönyeli Stadı

AKSA 1.LİG PLAY-OUT

Düzkaya KOSK - Lapta TBSK: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Ünimar Maraş GSK - Northernland Dipkarpaz SK: Mormenekşe Cemal Balses Stadı