Aksa 1. Lig ekibi Kaplıca Karadeniz 61, futbolcusu Aras Uysal ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Kulüpten alınan bilgiye göre ayrılık süreci olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Aras Uysal’ın, devre arasında başka bir kulübe transfer olması bekleniyor. Oyuncunun yeni adresiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılacağı öğrenildi.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, Aras Uysal’a katkılarından dolayı teşekkür ederken, oyuncuya kariyerinde başarılar diledi.