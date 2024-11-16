AKSA Süper Lig 

DÜN

CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2

BUGÜN

Gönyeli-Mesarya: 1 – 2

M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0

A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2

17 KASIM 2024, PAZAR(Saat14.00)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Lefke (Evren Karademir)

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-DND G.Birliği (Kerem Eran)

Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Göçmenköy (Ferhat Tuna)

18 KASIM 2024, PAZARTESİ(Saat: 18.30)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Karşıyaka (Abdullah Genç)

AKSA 1.Lig S

BUGÜN(Saat: 14.00)

Yalova-MH Yılmazköy: 2 – 1

S.Geçitkale-Vadili: 2 – 0

Maraş-Türk Ocağı : 0 – 1

N.Dipkarpaz-Hamitköy: 0 – 1

KTFF ile Kıbrısonline arasında "bilişim sponsorluğu" anlaşması KTFF ile Kıbrısonline arasında "bilişim sponsorluğu" anlaşması

17 KASIM 2024, PAZAR

K. Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Çanakkale(İsmail Ercan)

Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)

Kozanköy R. Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Düzkaya (Fatih Bardakçıoğlu)