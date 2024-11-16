AKSA Süper Lig
DÜN
CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2
BUGÜN
Gönyeli-Mesarya: 1 – 2
M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0
A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2
17 KASIM 2024, PAZAR(Saat14.00)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Lefke (Evren Karademir)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-DND G.Birliği (Kerem Eran)
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Göçmenköy (Ferhat Tuna)
18 KASIM 2024, PAZARTESİ(Saat: 18.30)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Karşıyaka (Abdullah Genç)
AKSA 1.Lig S
BUGÜN(Saat: 14.00)
Yalova-MH Yılmazköy: 2 – 1
S.Geçitkale-Vadili: 2 – 0
Maraş-Türk Ocağı : 0 – 1
N.Dipkarpaz-Hamitköy: 0 – 1
17 KASIM 2024, PAZAR
K. Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Çanakkale(İsmail Ercan)
Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)
Kozanköy R. Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Düzkaya (Fatih Bardakçıoğlu)