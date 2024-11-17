AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2
Gönyeli-Mesarya: 1 – 2
M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0
A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2
Doğan T.Birliği-Lefke: 0 – 1
Esentepe-DND G.Birliği: 2 – 1
Yenicami-Göçmenköy: 1 – 2
18 KASIM 2024, PAZARTESİ(Saat: 18.30)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Karşıyaka (Abdullah Genç)
AKSA 1.Lig
Yalova-MH Yılmazköy: 2 – 1
S.Geçitkale-Vadili: 2 – 0
Maraş-Türk Ocağı : 0 – 1
N.Dipkarpaz-Hamitköy: 0 – 1
K.Kaymaklı-Çanakkale: 10 – 0
Lapta-Yeniboğaziçi : 0 – 0
A.Kozanköy-Binatlı: 1 – 0
Mormenekşe-Düzkaya: 2 – 0