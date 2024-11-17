AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2

Gönyeli-Mesarya: 1 – 2

M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0

A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2

Doğan T.Birliği-Lefke: 0 – 1

Esentepe-DND G.Birliği: 2 – 1

Yenicami-Göçmenköy: 1 – 2

18 KASIM 2024, PAZARTESİ(Saat: 18.30)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Karşıyaka (Abdullah Genç)

AKSA 1.Lig

Yalova-MH Yılmazköy: 2 – 1

S.Geçitkale-Vadili: 2 – 0

Maraş-Türk Ocağı : 0 – 1

N.Dipkarpaz-Hamitköy: 0 – 1

K.Kaymaklı-Çanakkale: 10 – 0

Lapta-Yeniboğaziçi : 0 – 0

A.Kozanköy-Binatlı: 1 – 0

Ocak, Maraş'ta Yanaroğlu'lyla alev aldı Ocak, Maraş'ta Yanaroğlu'lyla alev aldı

Mormenekşe-Düzkaya: 2 – 0