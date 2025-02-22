AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
22 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Yenicami (Şakir Azizoğlu)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-M.Değirmenlik (Ertelendi)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-TH Dumlupınar (Zekai Töre)
23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Emre Öztaşlı)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Göçmenköy (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Gönyeli (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Karşıyaka (Ali Özer)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
22 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-K.Kaymaklı (Turgay Misk)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Lapta (Osman Özpaşa)
14.00 Dipkarpaz Stadı Northernland Dipkarpaz-Yalova (Hakan Ünal)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Ü.Maraş (Mustafa Torun)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Vadili (Burak Mandıralı)
23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Yeniboğaziçi (İbrahim Katmer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-S.Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-A.Kozanköy (Fehim Dayı)