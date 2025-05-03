Aksa Süper Lig
DÜN
Yenicami – Gönyeli: 2 – 5
BUGÜN (SAAT 16.00)
Esentepe Ardal Barut Stadı: Esentepe-Doğan T. Birliği:Osman Özpaşa
Cihangir Stadı: Cihangir – Mesarya: Abdullah Genç
Atatürk Stadı: Göçmenköy – A. Yeşilova: Hüseyin Eyyüpler
Yeniboğaziçi Stadı: Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: Ferhat Tuna
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Çetinkaya (Hakan Ünal)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: Evren Karademir
Aksa 1.Lig
PAZAR
Yeniboğaziçi Stadı: Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: İbrahim Katmer
Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy – Binatlı: Burak Mandıralı
Kaymaklı Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Yalova: Şakir Azizoğlu
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – A. Kozanköy: Fehim Dayı
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili – Mormenekşe: Mustafa Torun
Çanakkale M. Döveç Stadı: Çanakakle – Düzkaya: Halil Atlar
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – U. Maraş: Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: Emre Öztaşlı