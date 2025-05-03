Aksa Süper Lig

Kartal’ın kanatları kırıldı Kartal’ın kanatları kırıldı

DÜN

Yenicami – Gönyeli: 2 – 5

BUGÜN (SAAT 16.00)

Esentepe Ardal Barut Stadı: Esentepe-Doğan T. Birliği:Osman Özpaşa

Cihangir Stadı: Cihangir – Mesarya: Abdullah Genç

Atatürk Stadı: Göçmenköy – A. Yeşilova: Hüseyin Eyyüpler

Yeniboğaziçi Stadı: Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: Ferhat Tuna

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Çetinkaya (Hakan Ünal)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: Evren Karademir

Aksa 1.Lig

PAZAR

Yeniboğaziçi Stadı: Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: İbrahim Katmer

Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy – Binatlı: Burak Mandıralı

Kaymaklı Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Yalova: Şakir Azizoğlu

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – A. Kozanköy: Fehim Dayı

Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili – Mormenekşe: Mustafa Torun

Çanakkale M. Döveç Stadı: Çanakakle – Düzkaya: Halil Atlar

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – U. Maraş: Tufan Çerçioğlu

Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: Emre Öztaşlı