AKSA Süper Lig
DÜN
Doğan T.Birliği-Mağusa T.Gücü: 1 – 1
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 3
BUGÜN (14.00)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Çetinkaya (Kerem Eran)
Karşıyaka Şampiyon M. Stadı Karşıyaka-DND G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
Gazimağusa Canbulat Stadı TH Dumlupınar-Lefke (Tufan Çerçioğlu)
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mesarya (Osman Özpaşa)
Gönyeli Stadı Gönyeli-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)
AKSA 1.Lig
BUGÜN (14.00)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Düzkaya (Zekai Töre)
Geçitkale Stadı S.Geçitkale-MH Yılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)
Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Binatlı (Burak Mandıralı)
2 Mart 2025, Pazar(14.00)
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Çanakkale (Hakan Ünal)
Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Hamitköy (Ali Özer)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Mormenekşe (İsmail Ercan)
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-N.Dipkarpaz (Şakir Azizoğlu)