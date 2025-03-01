AKSA Süper Lig
DÜN
Doğan T.Birliği-Mağusa T.Gücü: 1 – 1
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 3
BUGÜN (14.00)
Esentepe-Çetinkaya: 1 – 2
Karşıyaka-DNDG.Birliği:1 – 1
TH Dumlupınar-Lefke: 1 – 0
Yenicami-Mesarya: 4 – 1
Gönyeli-A.Yeşilova: 2 – 3
AKSA 1.Lig
BUGÜN (14.00)
Stadı Yalova-Düzkaya: 0 – 0
S.Geçitkale-MH Yılmazköy: 2 – 1
Lapta-Binatlı: 2 – 3
2 Mart 2025, Pazar(14.00)
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Çanakkale (Hakan Ünal)
Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Hamitköy (Ali Özer)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Mormenekşe (İsmail Ercan)
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-N.Dipkarpaz (Şakir Azizoğlu)