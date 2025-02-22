AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN

Çetinkaya-Yenicami :               4 – 0
Mağusa T.Gücü-Esentepe:        5 – 0
Mesarya-TH Dumlupınar:         0 – 2

23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Emre Öztaşlı)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Göçmenköy (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Gönyeli (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Karşıyaka (Ali Özer)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN

Asbuzu U-16 Liginde finalistler belli oluyor Asbuzu U-16 Liginde finalistler belli oluyor

Düzkaya-K.Kaymaklı:     0 – 5
Türk Ocağı-Lapta:          1 – 0
N.Dipkarpaz-Yalova:      1 – 2
Hamitköy-Ü.Maraş:        3 – 0
MH Yılmazköy-Vadili:   2 – 1

23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Yeniboğaziçi (İbrahim Katmer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-S.Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-A.Kozanköy (Fehim Dayı)