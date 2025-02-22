AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
Çetinkaya-Yenicami : 4 – 0
Mağusa T.Gücü-Esentepe: 5 – 0
Mesarya-TH Dumlupınar: 0 – 2
23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Emre Öztaşlı)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Göçmenköy (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Gönyeli (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Karşıyaka (Ali Özer)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
Düzkaya-K.Kaymaklı: 0 – 5
Türk Ocağı-Lapta: 1 – 0
N.Dipkarpaz-Yalova: 1 – 2
Hamitköy-Ü.Maraş: 3 – 0
MH Yılmazköy-Vadili: 2 – 1
23 Şubat 2025, Pazar
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Yeniboğaziçi (İbrahim Katmer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-S.Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-A.Kozanköy (Fehim Dayı)