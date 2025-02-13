4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye fatura edilmesinin adil de, doğru da olmadığını belirtti.

Crans Montana’ya gelinceye kadar çok sıkıntılı süreçler yaşadığını kaydeden Akıncı, “Dilerdim ki benim Kıbrıslı Rumların kaygılarına gösterdiğim hassasiyeti, Sayın Anastasiades de Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik kaygıları konusunda gösterebilsindi” dedi.

Akıncı yaptığı açıklamada, bir önceki Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in son demecini, basına yansıdığı çerçevede okuduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Rumların kaygılarını anlayacak hassasiyeti gösterdiği” yönündeki sözleri için Anastasiades’e teşekkür etti.

“Kıbrıs’ta her iki toplumun kaygılarını dikkate almadan bir sonuca varmak elbette mümkün değildi, değildir. Bu nedenle tüm müzakere sürecinde bu çerçevede hareket ettim, gerekli zamanlarda almam gereken inisiyatifleri de aldım” diyen Akıncı, diğer konular yanında gerek harita gerekse güvenlik- garantiler konusunda her iki tarafın yararına olacak dengeli bir sonucun çıkması için uğraş verdiğini belirtti.

“Crans Montana’ya gelinceye kadar çok sıkıntılı süreçler yaşadım”

Bu uğraşlarında her şeyin çok rahat gelişmediğini, Crans Montana’ya gelinceye kadar çok sıkıntılı süreçler yaşadığını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

“Bunları buraya sığdırmak imkansız. Hazırlıklarına başladığım son kitabımda elbette bunlara yer vereceğim. Ancak şunu belirtmek durumundayım ki, o dönemde Türkiye yönetimi ile ilişkilerimin iyi olmamasına rağmen Crans Montana’daki başarısızlığın Türkiye’ye fatura edilmesi adil değildir, doğru da değildir.

2019 yılı Kasım ayında Berlin’de Anastasiades ile son kez bir araya geldiğimizde, BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin tek yanlı müdahale konusunda gerekli esnekliği gösterdiğini bir kez daha teyit etmişti. Dilerdim ki benim Kıbrıslı Rumların kaygılarına gösterdiğim hassasiyeti, Sayın Anastasiades de Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik kaygıları konusunda gösterebilsindi.”

-“Bir ortaklıkta kararlar ancak iki tarafın onayı ile alınabilir”

Federal hükümetin ortaklık demek olduğunu vurgulayan Akıncı, “Bir ortaklıkta ise kararlar ancak iki tarafın onayı ile alınabilir. Federal hükümette en azından bir Kıbrıslı Türk bakanın onayının aranması ilkesinin bile hala kabullenilememiş olması, adanın bölünmüşlüğünün devamından başka bir işe yaramayacaktır” dedi.