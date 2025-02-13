Kolan British Hastanesi ve KKTC Muhtarlar Derneği, dernek üyeleri ve yakınlarına sağlık hizmeti sunmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde, Lefkoşa bölgesinden başlayarak tüm muhtarlarla, sağlık hizmetlerini halkımıza daha verimli hale getirmek için neler yapılabileceği üzerine görüşmeler yapıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Etkinliğe katılan muhtarlara, Kolan British Ormanlık Alanı'nda her muhtarlık için Fidan Dikim Sertifikası, Başhekim Op. Dr. Celal Bölükbaşı tarafından takdim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Op. Dr. Celal Bölükbaşı, “Bu işbirliği, sağlık hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve halkımıza daha verimli hizmet sunmak için önemli bir adımdır. Muhtarlarımızla birlikte, her bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını daha yakından analiz ederek, toplumsal sağlığı daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.