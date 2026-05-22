Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşecek.

Fileleftheros gazetesi, “Savunma İş birliği ve IMEC Koridoru- Hristodulidis ve Modi’nin Yeni Delhi’deki Görüşmesinde Önemli Anlaşmalar ve Açıklamalar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, görüşmenin gündeminde; iki ülke arasındaki savunma iş birliği, IMEC ekonomik koridoru ve terörle mücadeleye ilişkin iş birliğinin olduğunu yazdı.

Hristodulidis’in Yeni Delhi’de Hindistan ziyaretinin ikinci ayağını gerçekleştireceğini yazan gazete, ziyaretin ekonomik niteliğe sahip ilk kısmının ise Mumbai’de yapıldığını kaydetti.

Ziyaretin 2025-2029 tarihlerini kapsayan ortak eylem planının hayata geçirilmesi ve siyasi iradenin somut sonuçlara dönüştürülmesini amaçladığını yazan gazete, Modi ile Hristodulidis’in yapacağı görüşmeler çerçevesinde açıklamalar yapılması ve karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, savunma alanındaki iş birliğinin açıklama yapılması beklenen önemli konulardan biri olacağına da işaret edildi.

Ziyaretin ve yapılacak görüşmelerin savunma iş birliğine süreklilik, yapı ve yönelim kazandırmasının beklendiğini yazan gazete, deniz güvenliği, siber güvenlik, kriz yönetimi, teknik bilgi alışverişi, arama ve kurtarma, terörle mücadele, savunma sanayi ve çift ​​ kullanımlı teknolojiler konusunda olası iş birliklerini içerdiğini ifade etti.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin "oldukça önemli "olduğunu çünkü Hindistan’ın hızla büyüyen bir savunma üretim ekosistemine sahip olduğunu ve Rum tarafının da kendi savunma sanayini güçlendirmek istediğini kaydeden gazete, Hint kurumlarıyla ortaklığın drone, cyber, maritime awareness, space applications, gözetim teknolojileri, eğitim ve çift kullanımlı çözümlerde iş birliği alanları yaratabileceğine işaret etti.

Hindistan, Orta Doğu- Avrupa ekonomik koridoru olarak bilinen IMEC’in Hristodulidis’in Hindistan ziyaretinde önemli bir yere sahip olduğunu da yazan gazete, IMEC’in Güney Kıbrıs açısından çok önemli bir perspektif oluşturduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın bölgede IMEC koridorunun doğal bir Avrupa kapısı olarak faaliyet gösterebileceğini de belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın değerinin coğrafyayla sınırlı olmadığını savundu.

Hristodulidis’i dün Yeni Delhi havalimanında Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari’nin karşıladığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in uçaktan Başbakan Modi’nin kendisine hediye ettiği geleneksel yeleği giyerek indiğini ifade etti.

Hristodulidis’in bu sabah Hindistan Dışişleri Bakanıyla görüşeceğini ardından da Gandhi Anıtına giderek çelenk koyacağını yazan gazete, Hristodulidis’in bunun akabinde Başbakan Modi’yle baş başa görüşeceğini belirtti.

Bu görüşmeyi iki ülke heyetlerinin yapacağı görüşmelerin izleyeceğini ve ardından Modi ile Hristodulidis’in basına açıklamalarda bulunacağını kaydeden gazete, Modi ile Hristodulidis’in ortak bir bildiri ve savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi alanlarda da bir dizi memorandum imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun başkanlık sararyında onuruna vereceği akşam yemeğine katılacağını, öncesinde ise Hristodulidis ve Murmu’nun baş başa görüşeceğini belirtti.

Gazete başka bir haberinde ise, Hristodulidis’in dün Hintli iş adamlarıyla temaslarının "sıcak bir ortamda" gerçekleştiğini yazdı.

Bugün Hristodulidis’in Hindistan temaslarının üçüncü ve son günü olduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in dünkü temasları çerçevesinde Mumbai’de “Kıbrıs Ticari Merkezi” kurulduğunu açıkladığını yazdı.

Merkezin 1 Eylül 2026’dan itibaren faaliyet göstermesinin beklendiğini yazan gazete, dün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Hindistan iş adamları forumu çerçevesindeki konuşmalara da yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Hintlileri Hellim Üretmeye Getirecek” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Hindistan temaslarına atıfta bulunarak, Rum hükümetinin 30’dan fazla şirketin Güney Kıbrıs’a yatırım yapmakla ilgilendiği reklamını yaptığını yazdı.

Hindistan’daki üç şirketin yetkililerinin ülkenin iş dünyasındaki perspektifinden etkilendiklerini belirttiklerini yazan gazete, Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaya hazır görünen şirketlerden birinin “Dodla Dairy” olduğunu belirtti.

Gazete ,şirketin Güney Kıbrıs’ta bir çiftlik ve hellim üretim tesisi satın alma olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

Hindistan’ın Mangaluru kentindeki Uluslararası Holsitik Tıp Merkezi SOUKYA’nın da Güney Kıbrıs’a yatırım yapmayı planladığını yazan gazete, “Canam Study Aboard” isimli şirketin de Güney Kıbrıs’ta bir üniversite kurma olasılığını incelediğini ifade etti.

Hristodulidis’in Hindistan’a ilk gittiği gün “Bollywood’un Kıbrıs’a gelecek olmasının” ilk başarılı anlaşma olarak ortaya konulduğunu da kaydeden gazete, Eurobank tarafından finanse edilecek “Ishqa” isimli filmin çekilmesi için Hint yapımcı Ajali Bhushan Mago ile Kıbrıslı Rum yapımcı Athşnas Ksenidu’nun iş birliği yapacaklarını ekledi.

Konuyla ilgili haber Politis’te ise “Ekonomik Diplomasi İlk Sırada” başlığıyla yer buldu.