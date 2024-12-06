Haravgi’nin haberine göre AKEL tarafından yapılan açıklamada, Rum yönetiminin bu hamlesinin, Anastasiadis hükümetinin ve şimdi de Hristodoulidis hükümetinin İsrail ve ABD uğruna ilkeli duruştan ve uluslararası hukuktan ayrıldığı BM'deki bir dizi oylamaya eklendiğine” işaret edildi.

BM Genel Kurulu’nun bir dizi karar ile İsrail’e 1967’den beri işgali altında tuttuğu Suriye’nin Golan Tepelerinden çekilme çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada İsrail devletinin, Suriye’ye ait Golan Tepelerini 1981’de ilhak ettiği, BM Güvenlik Konseyi’nin bu durumu kınadığı, 2019’da Trump hükümetinin uluslararası hukuku çiğneyerek işgal altındaki bu topraklarda İsrail’in egemenliğini tanıdığı aktarıldı.

Rum meclisinin gerek Suriye’nin bu topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesini gerekse ABD’nin, İsrail’in bu topraklardaki egemenliğini tanımasını kınama kararı aldığı da anımsatılan açıklamada Güney Kıbrıs’ın, BM’de önceki gün yapılan oylamada çekimser kalmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

AKEL ilgili açıklamasında, “hükümet AB’nin diğer üyelerinin tavrı ardına saklanamaz. Kıbrıs’ın, uluslararası hukuk ihlali konularında ilkeli duruşa sergilemek için diğer devletlerden daha çok sebebi var” ifadelerine yer verdi.