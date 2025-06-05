Toplantının konusunun “Filistin devletinin uluslararası tanınması ve Filistin halkının kendi kaderini kendi tayin etme hakkını kullanması” olduğunu yazan Haravgi gazetesi, toplantının derhal ateşkes yapılması, BM ve uluslararası mahkeme ile uluslararası ceza mahkemesinin kararlarının uygulanması, işgalin derhal sonlandırılması aynı zamanda Filistinli göçmenlerin geri dönüş hakkının savunulması açısından güçlü bir çağrı olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Nikolau toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs ile Filistin halkı arasındaki derin tarihi ve duygusal bağlara atıfta bulunarak, Kıbrıslılar olarak emperyalizm ile aşırı sağın yerli işbirlikçilerinin Kıbrıs halkına yaptıkları zulmü çok iyi bildiklerini savundu.

Nikolau AKEL olarak bu dehşet karşısında tarafsız kalamayacaklarını ekledi.