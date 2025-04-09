Sentetik zemini serilen Akdoğan Özgürlük Stadı çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla hizmete açılacak

Kıbrıs Türk Sporu açısından büyük öneme sahip Akdoğan Özgürlük Stadı’nda yürütülen yenileme çalışmaları tamamlanıyor.

Başbakanlık Spor Dairesi girişimleriyle stadın sentetik çim zemine kavuşturulması çalışmaları başlamış ve bölge yeniden canlandırılmak için proje hazırlanmıştı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Sentetik çim serimi başarıyla tamamlanan statta, çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Yeni dönemde, sporculara daha konforlu bir alan sunacak olan statta parke taşlarının döşenmesi, yürüyüş yollarının yapılması, basın odasının hazırlanması, tribünlerin bakım ve boya işlerinin ise kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

CAHİTOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Stadın son durumunu yerinde inceleyen Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı. Cahitoğlu çalışmaların ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, stadın bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Akdoğan Özgürlük Stadı’nın resmi açılışı önümüzdeki günlerde Başbakan Ünal Üstel tarafından gerçekleştirilecek.

AKDOĞAN VE BÖLGE KULÜPLERİNİN HİZMETİNDE OLACAK

Geçmişte adanın tek ışıklı sahası olma özelliği bulunan ve 1974 sonrasında Kuzey Kıbrıs’taki birkaç çim zeminli saha arasında bulunan Akdoğan Özgürlük Stadı, tamamlanmasının ardından özelde Akdoğan kulüpleri, genelde ise bölge kulüpleri ile ülke gençliğinin hizmetine sunulacak.