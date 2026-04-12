KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 10. hafta mücadelesinde Akdeniz Spor Birliği, Soyer Egemen karşısında etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 88-56’lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Akdeniz Spor Birliği, özellikle savunmadaki sertliği ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle dikkat çekti.

Maça hızlı başlayan Akdeniz temsilcisi, ilk periyodu 34-15 önde tamamlayarak farkı erken açtı. Cenkler Öder, Hamit Çeliktaşlılar ve Tquavion Terez King’in katkılarıyla oyun kontrolünü eline alan ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürerek devreye 56-35 önde girdi.

Üçüncü periyotta savunmada vites yükselten Akdeniz Spor Birliği, rakibine sadece 12 sayı şansı tanıdı. Son periyotta da oyunun kontrolünü bırakmayan ekip, mücadeleyi farklı kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Soyer Egemen’de Elvis Antonio Tamele 17 sayı ve 11 ribaund ile öne çıkarken, Akdeniz Spor Birliği’nde Cenkler Öder 13 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.