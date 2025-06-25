Üçlü koalisyon hükümeti Akaryakıt fiyatlarına zam yaptı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Euro Dizel ve Gaz Yağına litre başına 1,07 TL artış yapıldı.

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Euro Dizel ve Gaz Yağı litre fiyatı 38,80 TL olarak belirlendi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kurşunsuz 95 oktan benzin litre fiyatı 39,12 TL, kurşunsuz 98 oktan benzin ise 40,12 TL ile sabit kaldı.

Hükümet son olarak 21 Mayıs'ta akaryakıt fiyatlarına zam yapmıştı.