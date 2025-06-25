Grand Sapphire Resort & Casino, her etkinliğinde misafirlerine yıldızlı anılar sunmaya devam ediyor. Grand Sapphire Resort & Casino, unutulmaz bir müzik gecesine daha ev sahipliği yaptı.

Duygusal şarkıların sevilen sesi Derya Bedavacı, sahne performansıyla dinleyicilere adeta bir duygu seli yaşattı.

Sanatçı, yorumladığı parçalarla izleyicilere dokunaklı anlar yaşatırken, güçlü sesi ve içten sahne enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Müzikseverler, Derya Bedavacı’nın hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye eşsiz bir atmosfer kattı.

Grand Sapphire’in etkileyici ambiyansında gerçekleşen konser, aşk, müzik ve samimiyet dolu anlara sahne oldu.

Konuklar, gecenin sonunda hafızalara kazınan anılarla ayrıldı.