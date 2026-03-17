Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mecliste söz alarak, İncirli’nin Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılında biriken 7 milyar TL’nin bilgisini bir belediye başkanından aldığını belirterek, bu paranın nasıl kullanıldığını kendilerine de sorabileceğini kaydetti.

Fiyat İstikrar Fonu’nun CTP’nin dönemi olan 2005 ve 2009 yıllarındaki kullanım şekli ve yüzdelerini karşılaştıran Berova, şimdiki Hükümet’in Fon’u kullanım alanları ve yüzdeleri açısından o dönemden daha yüksek olduğunu belirtti.

Berova konuşmasında, fonun kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Geçen hafta brend petrol fiyatlarının 90’larda, bugün ise 100 TL üzerinde olduğunu aktaran Berova, her çarşamba akaryakıt fiyatlarında neler yapılabilir konusunda Hükümet’in görüştüğünü belirtti.

Berova, Hükümet’in bu haftaki akaryakıt fiyatları konusunda neler yapılabileceğine dair çalışma yaptığını ve kesin sonucun Çarşamba günü belli olacağını, sonrasında ise bu çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti.

Berova, tüm dünyayla birlikte yaşanan savaş nedeniyle çok sıkıntılı bir dönem geçirildiğini belirterek, Hükümet olarak bu dönemi en az hasarla kapatabilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Berova, sadece akaryakıt konusunu değil, Mart ayında öngördükleri gelirlerde yaşanacak daralmayı da değerlendirdiklerini söyleyerek, Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm boyutlarıyla ele alındığını ve halkın bu süreçten en az zararla çıkması için “yedi gün 24 saat” çalıştıklarını belirtti.

Konuşmasında ayrıca Berova, Güney Kıbrıs’ta mazot fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ın yüzde 48 üzerinde olduğunu da aktardı.

Berova, KKTC Hükümeti olarak tüm güçlerini bu konuya odakladıklarını vurgulayarak, “Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesine yönelik bir paket hazırlığı içerisindeyiz. Bu paket şekillendiğinde detaylarını ana muhalefet partisi ile paylaşacağız. Ancak süreç normal bir süreç değil; bu nedenle çok hızlı ve doğru kararlar vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.