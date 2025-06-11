Politis gazetesi: “Kapalı Maraş’taki Taşınmaz İçin Karar – EVKAF’ın Müdahilliğini Reddeden AİHM’den Önemli Karar” başlıkları altında verdiği haberinde, “K.V.Mediterranean Tours Limited” tarafından Türkiye aleyhine yapılan başvuruyu salı günü karara bağladığını yazdı.

Gazete, mahkemenin Türkiye’yi 18 bin euro tazminat ödemeye mahkum ettiğini belirttiği haberinde, kararın içeriğine de ayrıntılı şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Türkiye’ye Maraş’taki Mülk Konusunda AİHM’de Yeni Mahkûmiyet”.

Alithia: “Kapalı Bölge Maraş’taki Taşınmaz İçin 18 Bin Euro Tazminat”.

Haravgi: “AİHM’den Türkiye’ye Karşı Açılan Davada Mülkün Kullanım Kaybı Kararı”.