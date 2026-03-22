BTM İkinci Ligde yeni sezona iddialı girecek olan Çamlıbel’de transferlerle kadro güçlendirilmeye başlandı.

Çamlıbel, futbolumuzun değerli isimlerinden Ahmet Coşkun’u kadrosuna katarak yeni sezon öncesi gücüne güç kattı.

Yapılan transferle birlikte Çamlıbel’in hem hücum hattında hem de genel oyun gücünde önemli bir artış beklenirken, bu hamle camiada büyük heyecan yarattı.

Ahmet Coşkun’un tecrübesi, oyun zekâsı ve sahadaki liderliğiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transferin ardından taraftarlar sosyal medyada memnuniyetlerini dile getirirken, yeni sezon öncesi beklentiler de yükseldi.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, “Takımımızı daha güçlü hale getirmek adına çalışmalarımız sürüyor. Ahmet Coşkun’un camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.