Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Tatlısu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Tatlısu köyü sakini Üresin ailesinin çınarı Döndü Üresin bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Merkezi İhale Komisyonu eski başkanı ve şu anda İçişleri Bakanlığı İskan Komitesi Başkanı olan Halis Üresin’in annesi olan Döndü Üresin’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Tatlısu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tatlısu Mezarlığı’na defnedilecek.