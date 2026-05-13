Yeni Havalimanı yolu üzerinde scooter sürücüsü Serkan Şahin’e çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Faruk Balıcak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Çapkın, mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada, Faruk Balıcak yönetimindeki RP 311 plakalı aracın Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü Faruk Balıcak’ın ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, entübe edilen ve solunum cihazına bağlanan Şahin’in sağlık durumunun iyiye gittiğini, cihazdan çıkarıldığını ve gözlerini açtığını ancak hayati tehlikeyi henüz tam olarak atlatamadığını ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.