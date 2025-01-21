“Agios Dometios” (Metehan) sınır kapısında yol iyileştirme çalışmaları yapılacağı ve yarın başlayacak çalışmaların 21 Mayıs tarihine kadar 4 ay boyunca sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Haravgi gazetesii Rum Bayındırlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Metehan sınır kapısındaki yol iyileştirme çalışmalarının yarından itibaren başlayacağını yineledi.

İlgili açıklamada yapılacak çalışmaların üçüncü bir kontrol şeridi açılması yanı sıra ekstra bir kontrol noktası inşa edilmesini içerdiği belirtilirken, çalışmalar çerçevesinde ek kaldırımlar inşa edilmesi yanı sıra hijyen alanları gibi çeşitli birimlerle ilgili tesislerin olanaklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılacağı da belirtildi.