Yusuf Ezer kayıp

Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Yusuf Ezer’in kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da sakin Yusuf Ezer’in (E-26) dün evinden ayrıldığı, hala geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı polise bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, kayıp şahıs aranıyor.

-Dolandırıcılık

Lefkoşa’da 19 Kasım’da meydana gelen dolandırıcılık olayında zanlı olarak tutuklu bulunan O.C.Z.’nin (E-28), 11 Kasım’da Demirhan’da tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu kulaklığı ve akıllı saati, aynı yöntemle başka bir şahsa beyanda bulunduktan sonra, beyanda bulunduğu şahsa 10,000 TL karşılığında sattığı, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

-Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına aykırı harekette bulunmak

ülke genelinde dün yapılan avcı kontrollerinde İskele’de C.T.’nin (E-59) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi ve C.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

