banner762
banner753
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
91 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
79 0
 
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
14 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
171 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
35 0
29 0
banner661
banner726

Yürekler ağza geldi

banner476

banner714
Yürekler ağza geldi
banner721
Lefkoşa’da bugün sabahın ilk ışıklarında yaşanan trafik kazası sonucu bir araçta meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi.
Yenişehir bölgesinde Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı park yeri önünde iki aracın çarpışması sonucunda savrulan KG 941 plakalı araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devirmesi sonucu alev alması ile yaşanan kaza korku dolu anlar yaşattı.
Kaza sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.
Kaza sonucunda araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.