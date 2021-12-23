Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da bugün sabahın ilk ışıklarında yaşanan trafik kazası sonucu bir araçta meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi.Yenişehir bölgesinde Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı park yeri önünde iki aracın çarpışması sonucunda savrulan KG 941 plakalı araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devirmesi sonucu alev alması ile yaşanan kaza korku dolu anlar yaşattı.Kaza sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.Kaza sonucunda araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.