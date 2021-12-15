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Yunan bayrağı asmak isteyen Rum’a 10 gün hapis cezası

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Mağusa’da Zafer Anıtı Çemberi üzerine Yunan Bayrağı asmak isteyen Kıbrıslı Rumun yapılan doktor kontrollerinde cezai ehliyetinin olduğu tespit edildi ve 10 gün hapis cezasına mahkum edildi

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Yunan bayrağı asmak isteyen Rum’a 10 gün hapis cezası
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Mağusa’da geçtiğimiz hafta aracının içerisinden Zafer Anıtı Çemberi üzerine Yunan Bayrağı asmak isteyip başarılı olamayınca Yunan Bayrağını çemberde bırakıp kaçan Kıbrıslı Rum Yiannis Sitasis hakkındaki soruşturma tamamlandı. Rum zanlının yapılan doktor kontrollerinde cezai ehliyetinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, Sitasis dün hızlıca yargılandı.
Hakkında getirilen “Uygunsuz tavır ve hareket” davasını kabul eden Sitasis kamu menfaati göz önünde bulundurularak 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Davanın kararını okuyan Mağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Mine Günüz, sanığın kendi ikrarı, olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davadan suçlu bulunduğunu açıkladı.
Uygunsuz tavır ve hareket suçunun niteliği açısından hafif suç olarak tanımlandığını ve yasa koyucunun söz konusu suç için 1 aya kadar hapislik cezası öngördüğünü belirten Gündüz, sanığın işlediği suçun kamu düzenini bozan bir suç olduğunu kaydetti. Suçun olgularına değinen Gündüz, suçun merkezi bir yerde, kalabalık bir saatte işlenmiş olmasının da sanık hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatine ağırlık verildiğini kaydeden Gündüz, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin uygun ve adil olduğu kanaatinde olduğunu belirterek Yiannis Sitasis’in 10 hapse mahkum edildiğini açıkladı.
 
 
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