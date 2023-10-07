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Yüksekten düşen şahıs yoğun bakımda

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Yüksekten düşen şahıs yoğun bakımda
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Yeniboğaziçi’nde, dün 10.30 sıralarında Şükrü Yağmur (E-45), bir sitedeki iki katlı binada, fiyat vermek amacıyla evin üst katındaki sende kısmına merdivenle çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır ağır yaralandı.
Polis açıklamasında, bahse konu şahsın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.
 
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