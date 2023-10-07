Yüksekten düşen şahıs yoğun bakımda

Yeniboğaziçi’nde, dün 10.30 sıralarında Şükrü Yağmur (E-45), bir sitedeki iki katlı binada, fiyat vermek amacıyla evin üst katındaki sende kısmına merdivenle çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır ağır yaralandı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

