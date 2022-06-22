Yoldan çıktı takla attı

Lefkoşa- Girne Anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun bariyerlere çarpıp takla attı



Lefkoşa- Girne Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde, Babatunde Stephen OJO yönetimindeki SK 052 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Olbia Sitesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kendi imkanları sağlık merkezine gitti.

