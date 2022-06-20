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Yoldan çıktı, takla attı

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Gazimağusa - Karpaz anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak toprak hendeğe çarpan araç takla attı

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Yoldan çıktı, takla attı
 
Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 28 yaşındaki Hazan Sütcü yaralandı.
Kaza dün sabah 08.15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz anayolu 14 ile 15’inci kilometreleri arasında Mücahitler çemberi yanında meydana geldi.
28 yaşındaki Hazan Sütcü yönetimindeki RM 314 plakalı çift kabin araçla Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler çemberine girdikten sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak toprak hendeğe çarpan araç takla atarken,  yaralanan Hazan Sütcü’nü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütcü’nün tedavisi sürüyor.


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