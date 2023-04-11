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Yoldan çıktı, bankete uçtu

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İskele-Ercan Anayolu Akova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü, yoldan çıkıp, bankete düştü

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Yoldan çıktı, bankete uçtu
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İskele-Ercan Anayolu Akova kavşağı yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle trafik kazası meydana geldi. Sürücü, 46 yaşındaki Sıdıka Elbasan kazada yaralandı.
Dün saat 09.45 sıralarında meydana gelen kazada, Elbasan, ZNE 156 plakalı salon aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından yoldan çıkıp, 3 metre derinliğindeki bankete düştükten sonra toprak zemine çarpıp durdu.
Elbasan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alındı.
 
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