Yoldan çıktı, aydınlatma direğine çarptı

Mutluyaka köyü girişinde yoldan çıkan kiralık araç, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan devrildi
Murat ASLAN
Mutluyaka-Gazimağusa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 12:00 sıralarında, Mutluyaka köyü girişinde, Halken Sitesi yakınlarında meydana geldi.
Gazimağusa istikametine doğru yönetimindeki ZMR 674 plakalı kiralık araç ile seyreden 32 yaşındaki Selin Kaya, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra, sol yan tarafı üzerine yatarak durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.