Yoldan çıktı, ağaca çarpıp takla attı

Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
24 yaşındaki Aysa Apaydınlı, yönetimindeki NG 917 plakalı araçla saat 09.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve ağaca çarpıp takla attı. Apaydınlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.