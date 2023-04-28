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Yoldan çıktı, ağaca çarpıp takla attı

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Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki sürücü, yoldan çıktı, ağaca çarpıp takla attı. Sürücü kazayı yaralarla atlattı

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Yoldan çıktı, ağaca çarpıp takla attı
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 Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
24 yaşındaki Aysa Apaydınlı, yönetimindeki NG 917 plakalı araçla saat 09.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve ağaca çarpıp takla attı. Apaydınlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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