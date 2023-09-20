Yoldan çıkıp, ilkokul girişine daldı

Güzelyurt’taki Fikri Karayel İlkokulu önündeki yolda bu sabah bir araç sürücüsü, yoldan çıktı ve okulun girişine daldı. Kaza anında öğrencilerin sınıflarda bulunması, olası bir faciayı önledi

2023-2024 eğitim yılının başlaması ile birlikte okullardaki ve çevresinde güvenlik zafiyeti yeniden gündeme geldi.

Güzelyurt’taki Fikri Karayel İlkokulu önündeki yolda bu sabah 09.15 sıralarında bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve okulun girişine daldı.

Araç, okul kapısı önünde durabilirken kaza anında ders saati olması ve öğrencilerin sınıflarda bulunması, olası bir faciayı önledi.

Fikri Karayel İlkokulu önünde bir hafta önce yine bir kamyon, Cihangir Tip isimli yayaya çarpmış ve yayanın yaralanmasına neden olmuştu.

Okul önünde bir hafta içinde ikinci kez kaza meydana gelmesi, hem öğrencilerin ve velilerin hem de öğretmenlerin endişeye kapılmasına yol açtı.

Okul önlerindeki denetim olmadığına dikkat çeken veliler, yolda hız düşürücü kasis olmamasının öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti ve bölgede bir an önce önlem alınmasını istedi.



