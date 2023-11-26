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Yoldan çıkarak toprak sete çarptı

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Yoldan çıkarak toprak sete çarptı
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Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pılisten verilen bilgiye göre, Yaşar KARA (E-75), yönetimindeki DJ 988 plakalı aracı ile Pamuklu istikametinden, Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı ve akla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yaşar Kara ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kara (K-77) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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