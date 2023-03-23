Yine ölümlü kaza

Girne-Alsancak anayolu üzerinde Merit Park Otel kavşağı yakınlarında meydana gelen feci kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 21:25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İNANOĞLU (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem HONDURLU (E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpışması sonucunda yaşandı.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman KOCABAŞ (E-21), İbrahim KAYNARCA (E-22) ve Adem KOCABAŞ (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır . Adem KOCABAŞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan Erdem HONDURLU'nun tedavisi Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmekte.