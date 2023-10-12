Yazdığı 153 reçetenin 17'si sahte çıktı

Gazimağusa’da sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan 1’i doktor, 1’i eczacı 2 zanlı hakkında çıkarıldıkları mahkemece birer gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılar; doktor M.F ile eczacı B.K.T. bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme huzurunda şehadet veren polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, zanlı B.K.T.’nin eczanesinde, M.F.’nin muayene etmediği ve ilacı teslim etmediği birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrağı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Çavuş Mehmet Emin Doğan, Zanlı M.F.’nin KKTC geneline, yazdığı 9 bin 335 reçetenin 1266’sını zanlı B.K.T.’nin eczanesine yazdığının tespit ettiğini açıkladı.

Doğan, B.K.T.’nin eczanesine yazılmış olan ve sahte olduğu düşünülen 2 bin 333 reçete bulunduğunu, bu reçetelerden 153 tanesini incelediğini 17’sinin usulsüz olup, 12’sinin zanlı M.F. tarafından yazılmış olduğunu anlattı.

Doğan, meselenin soruşturmasına henüz yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade bulunduğunu kaydetti ve zanlılara ait iş yerlerinde arama yapacağını belirtti.

Serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunan zanlılar aleyhine soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için süreye ihtiyaç duyduğunu belirten tanık polis, mahkemeden zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan da, amme menfaatini ön safhada tutup, kişi özgürlüklerine sınırlama getirmeyi uygun ve adil bularak, zanlıların, 1’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

