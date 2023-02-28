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Yargıdan kaçaklara denetim çağrısı

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Lefkoşa’da bir eve girerek, 50 TL değerindeki cüzdan ve içindeki 1 doları sirkat eden Chidera Emmanuel Emmanuel, 1 yıl hapse mahkum edildi. Yargıç Fadıl Aksun, izinsiz ikamet eden kişilerin denetlenmesinin önemine dikkat çekti

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Yargıdan kaçaklara denetim çağrısı
Lefkoşa’da işlenen Ev Açma, Mülke Tecavüz, İkametgahtan Sirkat ve İzinsiz İkamet suçlarıyla yargılanan sanık Chidera Emmanuel Emmanuel’in aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanığın aleyhine getirilen ev açma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi.
Aksun, sanığın bir eve girerek, 50 TL değerindeki cüzdan ve içindeki 1 doları sirkat ettiğini belirtti. Fadıl Aksun, Mülkiyet Hakkı’nın önemine değindi.
Aksun ayrıca, izinsiz ikamet eden kişilerin suça karışmasının sürpriz olmadığını söyleyerek, izinsiz ikamet eden kişilerin denetlenmesinin öneminin altını çizdi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 1 yıl  hapis cezası verdiklerini açıkladı. 
 
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