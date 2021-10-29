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Vadili'deki kaza korkuttu

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Bu sabah saat 05:45 sıralarında Vadili Yiğitler Yol Kavşağı üzerinde meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

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Vadili'deki kaza korkuttu
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Vadili'de, Vatan Caddesi üzerinde bulunan Yiğitler yol kavşağı üzerinde, sabah saat 05:45 sıralarında Cansu Asena KURUMANASTIRLI (K-22), 123 mlgr alkol tesiri altında yönetiminde bulunduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler - Vadili anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada Vadili Anayolu üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyretmekte olan Bedri KILIÇ (E-50) yönetimindeki BU 421 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri KILIÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla ÇAKMAK (K-36) ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Nahide ÇAKMAK (K-29), Filiz BAYRAKTAROĞLU (E-34) ve Neslihan TONU (K-39) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Türkan BAYRAKTAROĞLU (K-45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena KURUMANASTIRLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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