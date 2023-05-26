Uyuşturucuyu satan da yakalandı

Evlerinde uyuşturucu madde bulunan Hüseyin Akar ve Bekir Altay’a söz konusu uyuşturucuyu sattığı tespit edilen Orçun Gülseren tutuklandı

Uyuşturucudan önceki gün tutuklanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın ardından olayla ilgili aranan Orçun Gülseren de tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde “MDMA, kokain ve hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlılar Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın ardından aranan zanlı Orçun Gülseren mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların, hintkenevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’er gram olarak zanlı Orçun Gülseren’den aldıklarını beyan ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı Orçun Gülseren’in 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

