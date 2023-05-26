banner913
banner932
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
3 0
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
7 0
 
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
58 0
GG sonunu getiremedi
GG sonunu getiremedi
19 0
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
13 0
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
13 0
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
13 0
banner915

Uyuşturucuyu satan da yakalandı

banner476

Evlerinde uyuşturucu madde bulunan Hüseyin Akar ve Bekir Altay’a söz konusu uyuşturucuyu sattığı tespit edilen Orçun Gülseren tutuklandı

banner825
Uyuşturucuyu satan da yakalandı
banner931
Uyuşturucudan önceki gün tutuklanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın ardından olayla ilgili aranan Orçun Gülseren de tutuklandı.
Kanunsuz uyuşturucu madde “MDMA, kokain ve hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlılar Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın ardından aranan zanlı Orçun Gülseren mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.
Polis, zanlıların, hintkenevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’er gram olarak zanlı Orçun Gülseren’den aldıklarını beyan ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı Orçun Gülseren’in 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.