Uyuşturucuya bir yıl hapis

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan Murat Över, bir yıl hapse mahkûm edildi

Lefkoşa’da 27 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan Murat Över hakkındaki dava dün sonuçlandı. 10 Mart 2023 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanık, oy birliği ile bir yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç, sanığın 5 davadan yargılandığını belirterek; birinci davanın 95 gram hintkeneviri tasarrufu, ikinci davanın aynı miktarda hintkeneviri ithali, üçüncü davanın belirlenmeyen miktarda ve belirlenmeyen şahsa uyuşturucu verme, dördüncü davanın tespit edilemeyen miktarda kokain tasarrufu ve beşinci davanın uyuşturucu geliri olan bin 200 euro parayı tasarruf etmek olduğunu söyledi.

Yargıç, sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olduğunu, annesinin hasta olduğunu, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu hususları dikkate alsalar da sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi. Yargıç, sanığı oy birliği ile bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.



