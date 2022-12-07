Uyuşturucudan iki tutuklu

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Afrika uyruklu bir kişinin evinde yapılan aramada, 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Zanlıyla birlikte meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan kişinin aracından yapılan aramada ise iki gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi





Lefkoşa’da aracında uyustrucu madde ile tespit edilen zanlılar 26 yaşındaki Ngonıdzashe Augusto ve 30 yaşındaki Tınotenda Tendekaı Mıchael Maksıkıra mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 05.12.2022 tarihinde saat 10:50 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Şht Mustafa Amca Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Ngonıdzashe Augusto’nun kullanımında bulunan LB 827 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aynı gün adı edilenin Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, adı edilenin ikametgahında tespit edilen Lefkoşa’da sakin 30 yaşındaki Tınotenda Tendekaı Mıchael Maksıkıra’nın ET 616 plakalı araç içerisinde huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Maksıkıra’nın konu maddeyi zanlı Augusto’dan bir TL karşılığında aldığının belirlendiğini anlattı.

Adı edilenlerin aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



